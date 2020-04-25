Мишустин ввел дополнительную отсрочку по страховым взносам

Москва, 25 апреля. Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому у малого и среднего бизнеса появилась возможность временно не платить взносы в государственные внебюджетные фонды. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

Послабления коснутся предприятий из пострадавших отраслей экономики.

«Малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды», — сообщается на сайте кабмина.

Отсрочка по платежам будет действительной в течение 4-6 месяцев, после чего предприниматели смогут выплатить взносы в рассрочку. Льготный режим будет доступен компаниям, зарегистрированным в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

«В число пострадавших отраслей входят общепит, дополнительное образование, выставочная деятельность, бытовые услуги, гостиничный бизнес, туризм», — отмечается в сообщении.

Ранее правительство освободило малый и средний бизнес от уплаты аренды государственной недвижимости. Меры поддержки будут действовать до конца июня в связи с ограничениями из-за коронавируса. Послабления коснулись предприятий в сфере авиа- и автоперевозок, культуры, спорта, туризма и общепита, передает «Ридус».