Саша Савельева восхитила подписчиков стройными ножками на эротичных снимках

Москва, 25 апреля. Российская певица и экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева восхитила поклонников эротичными снимками. На своей странице в Instagram 36-летняя звезда опубликовала несколько фотографий, сделанных на пляже.

«Несколько дней смотрю в YouTube видео с природой и просто наслаждаюсь. Поскорее бы вживую», — написала певица.

Также Савельева предложила подписчикам рассказать, какой из трех опубликованных снимков понравился им больше. Поклонники восхитились фигурой бывшей вокалистки «Фабрики» и обратили внимание на ее стройные ноги.

«Эти фото заслуживают висеть на стене», — написала ekamasova.

«Потому что видны стройные ножки», — объяснил on_da_storm, почему ему понравилось второе фото.

«Саша, я в тебя влюбился!» — признался sergeymedvedkin.

«Как тут выбрать! Афродита! Умопомрачительна со всех ракурсов!» — восхитился artemkadgedai.

«Безумно красивое фото», — прокомментировала tanushalav.

«Очень красивая и очень стройная!» — сделала комплимент певице elenafalinskaia.

«Какой красивый наряд! И вы такая воздушная», — написала alla_zanimonets.

«Саша, а за дочкой пойдете? Вам обязательно нужно родить доченьку и передать ей свою красоту», — посоветовала yana.ravchuk.

Напомним, в марте 2019 года Саша Савельева родила сына Леона. После этого певица приняла решение покинуть поп-сцену, поскольку хотела больше времени уделять семье. Савельева замужем за актером Кириллом Сафоновым.