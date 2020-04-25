Лечивший пациентов с коронавирусом врач умер на Ставрополье

Ставрополь, 25 апреля. Врач, который занимался лечением больных с коронавирусной инфекцией, скончался на Ставрополье. Об этом заявил губернатор региона Владимир Владимиров.

Глава региона отметил, что это первый случай смерти медицинского работника, оказывавшего помощь пациентам с опасной коронавирусной инфекцией в регионе.

«Мои глубокие соболезнования родным и близким. Работа медика — всегда подвиг. Но сегодня это настоящий героизм, связанный с риском для жизни», — заявил Владимиров.

Владимиров напомнил жителям региона, что необходимо строго соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без особой нужды. Подобные ограничительные меры являются единственным эффективным средством борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в Ставропольском крае официально зарегистрировано 385 случаев заражения коронавирусом, 58 пациентов успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений, шесть человек скончались.

Ранее сообщалось, что в Боткинской больнице Петербурга умер анестезиолог-реаниматолог, у которого была диагностирована опасная коронавирусная инфекция. Последние несколько дней врач находился на ИВЛ, а впоследствии и на ЭКМО, передает «Петербургский дневник».