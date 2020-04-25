Малькевич предупредил о цифровом хаосе, который наступит через год по вине Facebook

Федеральный суд США подтвердил решение Федеральной комиссии по торговле оштрафовать Facebook на пять миллиардов долларов за передачу личных данных пользователей сторонней фирме для использования в маркетинговых целях. Но, по мнению главы Фонда защиты национальных ценностей и председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, штрафов для таких интернет-гигантов недостаточно.

Крупнейший денежный штраф наложен на Facebook за передачу в марте 2018 года личных данных десятков миллионов пользователей соцсети британской компании Cambridge Analytica, которая использовала полученные сведения для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Этот алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Федеральный суд полагает, что благодаря вынесенному историческому решению о штрафе в пять миллиардов долларов Facebook будет обязан «соблюдать конфиденциальность на каждом этапе своей деятельности и обеспечивать значительно большую прозрачность и подотчетность в отношении решений своих руководителей, касающихся конфиденциальности».

Однако президент Фонда защиты национальных ценностей и председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич убежден, что столь крупный штраф не обезопасит пользователей Facebook от утечек их данных.

«С одной стороны, мы видим, как западные власти периодически нагибают Facebook, Google и Twitter. И кто-то говорит: «Так им и надо. Поделом». Но с другой стороны, мы видим, что любые нарушения, которые допускают все эти компании в России, совершаются при поощрении администрации этих интернет-ресурсов. При этом замечания с нашей стороны игнорируются. И выходит, что эта пропасть становится все больше. Потому что на Западе Facebook и прочие огребают за нарушения, а у нас никаких проблем не видят», — заметил Александр Малькевич в комментарии Федеральному агентству новостей.

Он подчеркнул, что на фоне пандемии коронавируса на Западе плотно взялись за интернет-сервисы и закручивают им гайки.

«Причем, мне кажется, что все делается по политическим мотивам. Потому что под флагом борьбы с дезинформацией усиливается цензура. В конце концов, это приведет к тому, что Facebook, Google и прочие платформы будут блокировать взгляды, отличные от взглядов элиты. Посмотрите на решение Facebook сносить посты, посвященные митингам против самоизоляции. Но только если речь идет о США. То есть американцы, которые захотят выразить свое недовольство чем-то, не смогут это сделать через соцсеть, не смогут собрать в ней единомышленников. Модераторы будут решать, имеет ли человек право выражать свое мнение в соцсети или нет. И это уже политика не двойных, а тройных стандартов. Скоро голова пойдет кругом у самих цензоров. Всплывает аналогия со взбесившимся принтером или сошедшим с ума роботом», — считает Малькевич.

Собеседник ФАН уверен, что рано или поздно у этого робота должен произойти сбой программы, и он начнет тотально блокировать одних, а другим разрешать делать все что угодно.