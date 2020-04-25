Диетолог Мойсенко назвала крупы «пустой едой» и призвала готовить их пару раз в неделю

Москва, 25 апреля. Обработанные гречневая и манная крупа теряют все витамины, поэтому их употребление в пищу стоит ограничить. Об этом рассказала кандидат медицинских наук и звездный диетолог Римма Мойсенко.

По ее словам, питаться правильно во время самоизоляции при ограниченном бюджете сложно, но сделать это можно. Римма Мойсенко посоветовала не отказываться от круп полностью, однако минимизировать потребление гречки стоит. В беседе с корреспондентом Nation News диетолог рассказала, что крупу можно добавлять в супы в небольшом количестве или готовить на завтрак пару раз в неделю. Она назвала гречку «пустой едой».

Мойсенко добавила, что лучше всего отдавать предпочтение овощам, в том числе капусте, моркови, свекле, зелени. Также стоит добавить в свой рацион и ягод, которые содержат микроэлементы и витамины, а это улучшает иммунный ответ организма.

По словам кандидата медицинских наук, сердце и иммунитет стоит укреплять шиповником, который «вместе с урюком содержат огромное количество калия, очень важного компонента для нашей сердечной мышцы».

«Если у нас есть специя куркума, ее можно добавлять в супы, салаты. Это дает возможность получить в небольшой степени композицию противовоспалительного характера и опять же укрепить здоровье», — заметила диетолог.

Она также посоветовала отказаться от картофеля, из-за которого мгновенно поднимаются глюкоза в крови.