Подросток зарезал младшего брата из-за мобильной игры в Красноярске

Красноярск, 25 апреля. 13-летний ребенок зарезал младшего брата из-за мобильной игры в Красноярском крае. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, жуткий инцидент произошел 23 апреля. Труп своего семилетнего сына обнаружила вернувшаяся домой мать. Тело ребенка с 15 ножевыми ранениями находилось на кухне. Подозреваемый в убийстве старший брат жертвы заявил, что не причастен к произошедшему, однако у правоохранителей есть своя версия случившегося.

Так, полицейские предполагают, что в день трагедии 13-летний подросток проиграл уровень в мобильной игре, после чего впал в ярость и набросился на своего младшего брата. На допросе мальчик заявил, что боялся того, что сверстники перестанут с ним общаться из-за проигрыша, передают «Народные новости».

В данный момент правоохранители проводят проверку, а с подозреваемым работают психиатры.