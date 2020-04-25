Дочь Гузеевой поделилась архивным фото в образе блондинки

Москва, 25 апреля. Дочь актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова показала архивный снимок, где она позирует в образе блондинки. Фото 20-летняя девушка выложила в Instagram.

Бухарова достаточно часто меняет внешность, экспериментируя с имиджем. Ранее она перевоплощалась в восточную царицу и даже в Джокера с кровавыми глазами.

На представленном снимке девушка со светлыми волосами позирует в неком магазине косметики. Подписчики не оценили такой внешности, заметив, что стиль блондинки прибавил ей лет, а удлиненный пиджак и юбка в пол не сочетаются.

«Ольга, вы же молодая и стройная, зачем вам старческие наряды», «Немного Шапокляк», «Как-то по-бабульски», «Блонд — однозначно плохо», «Как же хорошо, что сейчас вы так не выглядите», — заявили фолловеры в комментариях.

Ранее Бухарова шокировала пользователей соцсетей признанием в любви к своему учителю. По словам дочери Гузеевой, объекта своих воздыханий она встретила в Великобритании в 2015 году. Девушка заметила, что преподаватель был «чертовски горяч», но на свидании с ним она так и не побывала.

Еще одним эпатажным признанием Бухаровой стала новость о том, что она воровала косметику. Таким образом, она якобы добыла половину своего туалета, передавало Федеральное агентство новостей.