Доктор Мясников раскрыл эффективный способ защиты от коронавируса

Москва, 25 апреля. Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников раскрыл эффективный способ защиты от коронавируса. Видео с рассказом доктора по этой теме опубликовано на страничке Стопкоронавирус.рф в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Мясникова, довольно часто люди спрашивают, распространяется ли коронавирус контактным путем. Врач пояснил, что вирус выделяется в окружающую среду от заболевшего с капельками слюны или назального секрета, после чего оседает на предметах. Если человек прикасается к инфицированному предмету, а потом к носу, рту или глазам, он имеет все шансы заразиться.

«Поэтому обязательно мойте руки, обрабатывайте все, что принесли, антисептиком или водой с мылом. Так вы убережете себя и своих близких», — посоветовал доктор Мясников.

Напомним, первые заразившиеся новым типом коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным на утро 25 апреля, в России насчитывается 68 622 заразившихся. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек.

В связи с распространением инфекции в России сейчас действует режим самоизоляции. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас в нашей стране пройдено два инкубационных периода коронавируса, лишь после третьего можно будет говорить о возврате к нормальной жизни, пишет «Дейта».