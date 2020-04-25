Американский врач умерла после четырех отказов в тесте на COVID-19

Москва, 25 апреля. Врач лабораторной диагностики госпиталя в Фармингтон Хиллс в американском штате Мичиган Дебора Гейтвуд скончалась, не дождавшись теста на коронавирусную инфекцию.

Дочь женщины рассказала, что в марте у нее поднялась температура и появился сухой кашель. 63-летняя Дебора Гейтвуд обратилась к врачам за помощью. Они предупредили, что у женщины развились симптомы коронавирусной инфекции COVID-19 и отправили на самоизоляцию. Однако никаких тестов проведено не было.

Женщина еще трижды пыталась получить необходимый тест, но безуспешно. Дочь Деборы заметила, что врачи назначали ей симптоматическое лечение и отправляли «отдыхать» дома.

Женщина спустя некоторое время почувствовала себя плохо и ее госпитализировали с двусторонней пневмонией, позже она умерла от осложнений.

Ранее сотрудник московской скорой помощи рассказал, как переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Медработник рассказал о первых симптомах. Он пояснил, что заболел так, как болеют обычной простудой. По его словам, особенных ощущений не было, однако поднялась температура до 38 градусов и появился кашель. Также наблюдался упадок сил.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. Тогда были зафиксированы многочисленные случаи пневмонии. Инфекция стремительно распространяется по всему миру. В России предпринимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусной инфекцией.