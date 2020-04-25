Коронавирусом за сутки заболели 20 человек в Саратовской области

Саратов, 25 апреля. Медики за сутки зафиксировали 20 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией в Саратовской области. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В сообщении говорится, что все новые случаи инфицирования были подтверждены лабораторно. Общее число зараженных жителей региона достигло 265 человек. Отмечается, что четверо пациентов были обнаружены в областном центре и еще столько же в Духовницком районе. По три человека в Ершове и Новоузенске, по одному зараженному в Балаково, Энгельсе, Аткарском, Советском, Перелюбском и Балтайском районах, передает «АиФ».

Подчеркивается, что двое из числа новых зараженных приехали из Москвы, девять имели непосредственный контакт с ранее заразившимися гражданами, еще девять ранее попали под подозрение, когда обратились в медицинские учреждения и у них была диагностирована «внебольничная пневмония».

Двое заболевших — дети, четверым инфицированным от 17 до 39 лет, столько же находятся в возрастной группе от 50 до 59 лет, пятеро — старше 60 лет.