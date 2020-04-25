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Боевики ПНС Ливии выпустили около 20 ракет по домам мирных жителей города Тархуна

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Боевики ПНС выпустили около 20 ракет по домам мирных жителей города Тархуна

Бенгази, 25 апреля. Террористические группировки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии произвели ракетный обстрел по районам города Тархуна. Более 20 ракет боевиков, оккупировавших Триполи и его окрестности, попали в жилые дома, в которых проживают мирные ливийские граждане. Об этом сообщил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад аль-Мисмари на странице ЛНА в соцсети Facebook.

Кроме того, спикер ливийской армии отметил, что на текущий момент нет точной информации о пострадавших в результате ракетного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований Файеза Сарраджа. Он добавил, что военнослужащие сил фельдмаршала Халифы Хафтара занимаются фиксацией ущерба, причиненного провокацией террористов ПНС.

Боевики ПНС выпустили около 20 ракет по домам мирных жителей города Тархуна

Также Ахмад аль-Мисмари подчеркнул, что Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке Ливии (МООНПЛ) обязана отреагировать на подобные действия бандитских группировок, оккупировавших Триполи. По его словам, обстрел гражданского ливийского населения — это военное преступление, которое должно караться в соответствии с законодательством, поэтому международная организация должна наказать настоящих террористов. В заключение он заявил, что ЛНА не оставит без ответа такую провокацию, угрожающую жизням мирного населения североафриканского государства.

Боевики ПНС выпустили около 20 ракет по домам мирных жителей города Тархуна

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, что Комитет обороны и национальной безопасности Палаты представителей Ливии призвал к всеобщему соблюдению перемирия в месяц Рамадан. Еще в профильном ведомстве обратили внимание на вероятную угрозу со стороны Турции, планирующей задействовать истребители F-16 для провокации в целях взвалить вину за атаку на ВВС ливийской армии.

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