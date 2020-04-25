Канделаки назвала бесплатным пиаром выпады Уткина и Собчак в свой адрес

Москва, 25 апреля. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала негативные высказывания в свой адрес, которые звучат из уст комментатора Василия Уткина и журналистки Ксении Собчак. Телеведущая и блогер нашла позитивную сторону в выпадах медийных персон.

«Я все же склонна полагать, что они занимаются моим бесплатным пиаром. А уже позитивный он или негативный — без разницы, пиар есть пиар», — сказала генпродюсер «Матч ТВ» в интервью изданию New Inform.

Напомним, ранее Канделаки и Уткин устроили перепалку в соцсетях. Журналисты заявляли, что конфликт исчерпан, однако Уткин все же отказался работать на «Матч ТВ», заявив, что «никто не говорит о спорте настолько банально, тухло и омерзительно, как Тина».

Совсем недавно на Уткина совершили нападение в Москве — неизвестный молодой человек распылил содержимое баллончика в лицо спортивного комментатора. Комментируя это происшествие, Канделаки подчеркнула, что не имеет к нему отношения.

Что касается Ксении Собчак, то раньше они с Канделаки были подругами и даже отмечали вместе дни рождения, однако затем рассорились по неизвестным причинам. Предполагается, что «холодная война» между женщинами могла начаться из-за разногласий, возникших при обсуждении совместного бизнес-проекта.

Периодически Канделаки и Собчак обмениваются колкостями в соцсетях. Так, недавно «блондинка в шоколаде» заявила, что генпродюсер «Матч ТВ» скорректировала фигуру на снимке в Instagram при помощи фотошопа. В ответ Канделаки опубликовала новое фото, на котором показала накачанный пресс.