Джиган после лечения в клинике посвятил песню Самойловой

Москва, 25 апреля. Супруга скандального рэпера Джигана Оксана Самойлова пожаловалась в Instagram, что уже устала от самоизоляции и мечтает о прежней жизни. В комментариях ей ответил муж.

Модель сообщила, что лежать и отдыхать уже нет сил, хочется путешествий и прогулок. Девушка призналась, что находится «на грани».

«Кажется вся польза из самоизоляции уже получена: книги, общение с детьми, уборки, марафоны, тренировки, готовки. Все сделано, переделано и доделано», — поделилась с подписчиками Самойлова.

В комментариях неожиданно появился Джиган, который три недели не проявлял активности в соцсетях, с тех пор, как отправился на реабилитацию в наркоклинику. Артист написал своей супруге, что любит ее.

Позже артист выложил у себя на странице видеоклип, посвященный Самойловой.

«Теперь будет все по-другому, когда я с ней рядом — я дома. Если ты любил, тебе это знакомо», — такие слова поет Джиган в ролике.

Пока неизвестно, согласится ли Самойлова простить своего супруга и воссоединиться с ним после его скандальных выходок, в том числе его стримов с подписчиками в неадекватном состоянии. Ранее девушка была готова подать на развод. Она написала, что не хочет, чтобы «дети видели весь этот ад», передает «Мир 24».