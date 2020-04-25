ЛНА предупредила жителей Триполи о возможных провокациях ПНС с применением боевых газов

Триполи, 25 апреля. В оперативном штабе антитеррористической операции «Аль-Карама» предупредили мирных жителей Триполи о возможности применения турецкими наемниками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии газов, запрещенных на международном уровне. Об этом сообщает арабское издание Libya alhadath.

Вместе с этим в оперативном штабе опровергли обвинения, распространяемые ресурсами террористической группировки «Братья-мусульмане»1 (деятельность запрещена в РФ) о применении нервно-паралитического газа Ливийской национальной армией (ЛНА) против гражданского населения в окрестностях Триполи. ЛНА призвала ООН расследовать этот инцидент, чтобы доказать, что армия фельдмаршала Халифы Хафтара не использует запрещенное на международном уровне оружие.

Напомним, в 1993 году парижской Конвенцией о запрещении химического оружия международное сообщество закрепило запрет на разработку, производство и применение боевых отравляющих веществ, в частности нервно-паралитических отравляющих газов.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж заявил о том, что отказывается от операции Евросоюза IRINI, призванной ужесточить контроль над соблюдением оружейного эмбарго ООН в Ливии. В официальном письме Совбезу ООН Саррадж отметил, что «руководство ПНС протестует против плана ЕС о проведении операции по контролю за эмбарго на поставки оружия». Такая «осторожность» со стороны представителей триполитанского правительства вызывает массу вопросов, главный из которых — какое оружие скрывает Саррадж от глаз международного сообщества.

Напомним, Турция продолжает поставки вооружения в Триполи, несмотря на угрозу распространения пандемии, а также международные договоренности, достигнутые в Москве и Берлине. Начало операции IRINI в акватории Средиземного моря означало бы полное прекращение снабжения руководства ПНС помощью от Анкары.

1 Организация запрещена на территории РФ.