Теплоход сел на мель на реке Кама в Татарстане

Казань, 25 апреля. Теплоход «Волгонефть ВН-249» сел на мель на реке Кама в Республике Татарстан. По имеющейся информации, на борту находится лишь экипаж в составе 14 человек. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

Сигнал об инциденте поступил от дежурного диспетчера Казанского района водных путей и судоходства. По имеющимся данным, следовавший по маршруту Агидель — Ростов-на-Дону теплоход сел на мель вблизи населенного пункта Саконы. Отмечается, что на судне находится только экипаж, пассажиров нет.

«Произошла посадка теплохода на мель, потеря осадки в носовой части 30 см», — говорится в сообщении.

Теплоход принадлежит компании «Башволготанкер». Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительной информации, никто не пострадал, протечки нефтепродуктов и водотечности нет. Снимать судно с мели будет компания-владелец при помощи теплохода-толкача.