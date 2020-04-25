Стриженова экстренно обратилась к врачу из-за режущей боли

Москва, 25 апреля. Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова экстренно обратилась к доктору из-за режущей боли. О проблемах со здоровьем она рассказала на своей странице в Instagram.

«Почувствовала режущую боль в глазу, помчалась к врачу… Какое счастье, что не все клиники перепрофилировали под инфекционные больницы!!!» — написала Стриженова.

Ведущая напомнила, что в период пандемии коронавируса важно не забывать о других заболеваниях и организовать лечение пациентов с онкологическими болезнями, муковисцидозом и, например, диабетом.

Подписчики пожелали Стриженовой здоровья и уточнили, что именно случилось с ее глазом.

«Глаз на месте, спасибо ! Маленькая операция, убрали лишнее», — написала ведущая, не вдаваясь в подробности.

Кроме того, Стриженова опубликовала небольшое видео и показала, как прошел ее прием у офтальмолога. Телеведущая пришла к врачу в маске, чтобы не заразиться самой и не заразить медика. Также она уточнила у офтальмолога, продолжают ли люди приходить на приемы во время пандемии коронавируса.

«Люди не боятся. Люди болеют всеми теми же заболеваниями, что и болели до вируса», — ответил врач.

Ранее Екатерина Стриженова напугала пользователей Сети резко постаревшим лицом. Ведущая изменила внешность, чтобы поддержать проект «Московское долголетие».