Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало 2020 года

Москва, 25 апреля. Средняя зарплата в Москве в первом месяце 2020 года составила 88,9 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют официальные данные Мосгорстата.

В отчете ведомства указывается, что соответствующий показатель выше на 12,1%, чем зарплата за аналогичный период прошлого года. Так, в январе 2019 года средняя заработная плата в Москве составляла 79,7 тысячи рублей.

Отмечается, что рост произошел за счет индексации зарплат работников бюджетной сферы. Как сообщил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, проректор академии труда и социальных отношений, в большей степени свою роль сыграли крупные компании.

Эксперт в беседе с RT добавил, что российская столица является регионом, где расположены достаточно крупные компании.

«Изменения заработной платы для категории топ-менеджеров всегда идут более высокими темпами, чем средней заработной платы для других категорий работников», — подчеркнул Сафонов.

Ранее сообщалось, что самую высокую зарплату в Москве в начале 2020 года получали специалисты финансово-страховой отрасли. Средняя зарплата специалистов в этой сфере в январе текущего года составила 160,5 тысячи рублей. Второе место по уровню оплаты труда заняли работники в области информации и связи с доходом в 130,6 тысячи. Также высокие зарплаты — в сфере обеспечения электроэнергией, газом, паром, кондиционирования воздуха (106,9 тысячи).

В Росстате ранее назвали самые высокие зарплаты в России. Как пишут «Известия», в прошлом году получали сотрудники финансовой и страховой сфер. В этой области средний заработок составил 102,99 тысячи рублей.