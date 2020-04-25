Американские физики оценили эффективность самодельных масок

Вашингтон, 25 апреля. Физики Аргоннской национальной лаборатории США проверили, насколько эффективно защищают самодельные маски. Результаты работы ученых опубликовал журнал ACS Nano.

При тестировании исследователи использовали специальную аэрозольную установку, которая распыляла в воздухе жидкости и частицы твердой материи. Эксперты проверили самодельные маски, сшитые из двух типов тканей, например, хлопка и шелка. Оказалось, что такая маска может задержать от 80% до 99% частиц аэрозолей. Этот показатель практически не уступает респираторам класса N95, которые используют медики в США.

Также ученые проверили однослойные маски. Они продемонстрировали наихудший показатель защиты, поскольку свободно пропускали мелкие частицы, хотя с частицами некоторых типов аэрозолей все же справились.

Физики отметили, что при изготовлении маски можно комбинировать плотную хлопчатобумажную ткань с шелком, шифоном или фланелью, передает «Вечерняя Москва». Кроме того, ученые предупредили, что любые дыры в маске, а также неплотный контакт между маской и лицом, снижают эффективность ее использования в два раза и более.

Ранее врач Александр Мясников раскритиковал самодельные маски, которые люди используют для защиты от коронавируса. Он назвал несертифицированные маски «куском ткани, собирающим слюну».