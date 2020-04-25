Переболевший COVID-19 сотрудник скорой помощи рассказал о симптомах болезни

Москва, 25 апреля. Сотрудник московской скорой помощи рассказал, как переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Медработник рассказал о первых симптомах. Он пояснил, что заболел так, как обычно болеют обычной простудой. По его словам, особенных ощущений не было, однако поднялась температура до 38 градусов и появился кашель. Также наблюдался упадок сил.

«Все, как при обычном гриппе или ОРВИ», — сказал сотрудник скорой помощи, пояснив, что COVID-19 и является ОРВИ, однако при этом заболевании развивается пневмония.

Мужчина отметил, что после появления первых симптомов он пролежал неделю дома на больничном и пытался лечиться традиционными способами. Однако через несколько дней у него появились проблемы с дыханием. Спустя неделю медработник поехал в больницу, где ему сделали компьютерную томографию. Врачи подтвердили, что у пациента двусторонняя пневмония.

По словам сотрудника скорой, тест на коронавирусную инфекцию ему сделали еще 5 апреля, однако он дал отрицательный результат.

«Его взяли в первый день, как только я вызвал участкового терапевта. В больнице, в приемном отделении, у меня взяли мазки, они оказались уже положительными. Все мазки делают в течение трех дней. Стали капать антибиотики, сразу полегчало», — рассказал мужчина.

Его госпитализировали в инфекционную больницу в Коммунарке. В течение пяти дней медработник был под присмотром врачей, которые прописали ему капельницы и пероральный прием препаратов. Сотрудник скорой помощи отметил, что претензий никаких не имеет, хотя «легкие были повреждены вирусом практически полностью».

«Подняли» меня быстро. Возможно, сказалось и то, что молодые и здоровые коронавирус переносят лучше, а также лучше реагируют на антибиотики», — отметил мужчина, признавшись, что не знает, где заразился коронавирусной инфекцией.

Сотрудник скорой рассказал, что всегда надевал специальную одежду, защитный комбинезон, перчатки, респиратор и очки.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии COVID-2019 во всем мире. Напомним, китайские врачи выяснили, что у зараженных коронавирусной инфекцией людей может почернеть кожа. Эксперты считают, что причина заключается в том, что в организме зараженного человека происходит гормональный дисбаланс, который вызывается повреждением печени.