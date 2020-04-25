Коронавирус подтвердился у 51 работника Корбалихинского рудника в Алтайском крае

Барнаул, 25 апреля. Коронавирус был выявлен за сутки у 63 человек в Алтайском крае, в том числе у 51 работника Корбалихинского рудника. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

В сообщении отмечается, что 51 заболевших являлись сотрудниками рудника компании «Сибирь-Полиметаллы» в Змеиногорском районе, где накануне был введен карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. Повторное исследование анализов работников промплощадки Корбалихинского рудника окончательно подтвердило наличие опасного заболевания.

«За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее количество составляет 215 человек, в том числе 14 детей», — говорится в сообщении.

В минувшую пятницу в регионе скончался один пациент с коронавирусом, четыре человека успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц. Общее число выздоровевших людей достигло 22.

В Змеиногорском районе был введен карантин после того, как вспышка инфекции была зарегистрирована на Корбалихинском руднике. Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд и выезд из района, транзит транспорта через его территорию, работу всех предприятий, кроме производств непрерывного цикла, а также выход из дома без крайней необходимости.