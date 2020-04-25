Шойгу: пандемия не должна повлиять на работу армии. ФАН-ТВ

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил, что коронавирус не должен сказаться на деятельности Вооруженных сил РФ. В армии продолжается плановая учеба, а также учения и полевые выходы. Все полигоны задействованы более чем на 80%.

«Эта пандемия никоим образом не должна повлиять на нашу работу, на учебный процесс, на подготовку и готовность не только к учебному процессу, но и к возможному применению», — заявил министр обороны.

Шойгу отметил, что безопасность остается на первом плане. В Вооруженных силах создана группировка из 30 тысяч человек для борьбы с распространением инфекции. Проводится превентивное тестирование на коронавирус военнослужащих и гражданского персонала.

«Самое главное — безопасность. Безопасность и для призывников, и для страны, и для того, чтобы у нас своевременно были, с одной стороны, уволены в запас те, кто сегодня проходят службу, и те, кто должен весной вернуться домой после прохождения службы. И естественно, чтобы эти места были заполнены достаточным количеством призывников»,— отметил Сергей Шойгу.

В Минобороны также озабочены и проблемами выпускников, связанными с их поступлением в высшие учебные заведения.