Актриса Акулова призналась, что в одиночестве проводит время в самоизоляции

Москва, 25 апреля. Российская актриса Ирина Акулова, получившая широкую известность благодаря роли в фильме «Экипаж», в одиночестве проводит время в самоизоляции.

68-летняя артистка сейчас не появляется на экранах и практически забыта зрителем. Она находится в городе Кинешма, который расположен в Ивановской области, и в одиночестве проводит дни в самоизоляции. Артистка живет в небольшом частном доме. Судя по всему, Ирина Акулова решила находиться подальше от столичной жизни. О былой славе артистки напоминают лишь портреты на стенах собственного дома.

Российская актриса не жалуется на свое здоровье, но иногда болеет легкой простудой. Она сломала ногу и не может заниматься огородом.

«Куда деться? Горячий чай, мед и водка. Это прогревает хотя бы легкие. А здоровье, как у всех — сопельки текут, покашливаю», — призналась Ирина Акулова.

Сын Дмитрий навещает 68-летнюю артистку раз в год, поэтому ей приходиться самой справляться со всеми трудностями.

Напомним, оставшаяся без работы из-за карантина оперная дива Анна Нетребко увлекалась безотходным производством и вынуждена питаться просрочкой. Исполнительница регулярно делится с подписчиками в Instagram рецептами любимых блюд — ризотто, супов и баранины. Недавно Нетребко рассказала фолловерам, что решила удивить семью необычным блюдом под названием «Пан пердю». В переводе это значит буквально «потерянный хлеб».

Звезды российской эстрады и шоу-бизнеса, популярные актеры и музыканты находятся в самоизоляции и подробно рассказывают подписчикам в социальных сетях, как проводят время. Так, певица Валерия призналась, что самоизоляция подарила ей незабываемые ощущения. Она отмечала день рождения в компании своего супруга за домашним столом. Однако огромное количество поздравлений и подарков заставили забыть Валерию, что она не может провести этот день в компании друзей.