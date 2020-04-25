Вертолет Ми-26 жестко приземлился на Ямале

Салехард, 25 апреля. Один человек получил травмы при жесткой посадке вертолета Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Вертолет совершил жесткую посадку на вертолетной площадке месторождения «Русское». На борту воздушного судна находились восемь человек.

Источник отметил, что возгорания после посадки не последовало. Причина происшествия устанавливается.

Ране сообщалось о частном вертолете, который разбился в ЯНАО. В результате крушения погиб пилот.