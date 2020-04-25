Вторую видеоконференцию G20 отложили из-за спора между Китаем и США

Гонконг, 25 апреля. Видеоконференция лидеров стран G20, которая могла состояться 24 апреля, отменилась из-за спора между США и Китаем о роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источник, принимавший участие в подготовке к конференции.

Как пишет издание, США требовали, чтобы ВОЗ предоставила отчет о своих ранних действиях в борьбе со вспышкой нового типа коронавируса, которая была зарегистрирована в конце прошлого года в Китае и привела к пандемии. КНР же выступила против обсуждения инициативы Соединенных Штатов расследовать деятельность организации.

«Таким образом, конференция была отложена в последний момент», — рассказал источник.

Он также не исключил, что в ближайшем будущем конференция все же может состояться, если стороны договорятся по поводу формулировок, касающихся ВОЗ, в итоговом коммюнике.

Как отмечает гонконгская газета, секретариат G20 оставил без ответов запросы по поводу подобной конференции. Кроме того, Саудовская Аравия, которая сейчас председательствует в «двадцатке», не анонсировала планы провести видеоконференцию с участием лидеров Китая и США.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, «пока они расследуют ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса».