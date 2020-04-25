Роспотребнадзор предложил продлить самоизоляцию на две недели. События дня. ФАН-ТВ

В Роспотребнадзоре настаивают на сохранении самоизоляции В Роспотребнадзоре настаивают на продлении строго режима самоизоляции еще как минимум на две недели. Глава ведомства Анна Попова заявила, что отменять ограничения сейчас нельзя, поскольку высока вероятность повторной вспышки заболевания. По ее словам, прошедшего времени, чтобы понять, пройдена ли «точка невозврата», недостаточно. Необходимо выдержать третий инкубационный период — ориентировочно до 12 мая.

В СПЧ предложили сделать пропуска для дачников В то же время в Совете по правам человека говорят о смягчении ограничений. Зампредседателя СПЧ Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные разрешения для выездов на дачу, поскольку начинаются посевные работы. Как пояснила Киркора, необходимо обеспечить безопасный в условиях распространения коронавируса выезд граждан за город. Зампред СПЧ также отметила, что у большинства людей, имеющих дачу, есть и собственный автомобиль, то есть возможность перемещаться изолировано. А для тех, у кого личной машины нет, нужно организовать безопасное транспортное сообщение.

В ГИБДД разъяснили правила поездок по регионам России Госавтоинспекция рассказала о порядке передвижения между регионами России в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки. Подробная информация опубликована на портале ведомства. Отмечается, что в большинстве субъектов нет ограничений на проезд транзитного транспорта. Но перед поездкой необходимо ознакомиться с информацией на официальных сайтах органов власти тех регионов, через которые пройдет маршрут. Важно иметь при себе необходимые бумаги: паспорт, документы на автомобиль и, в зависимости от ситуации, справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор, и, желательно, справку об отсутствии вируса.