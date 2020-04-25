Американский ветеран призвал США и Россию объединиться в борьбе с коронавирусом

Вашингтон, 25 апреля. Пандемия коронавируса демонстрирует, что Россия и США, совместно противостоявшие нацистской Германии, должны возобновить союзнические отношения, отказавшись от конфронтации, считает американский ветеран Второй мировой войны 94-летний полковник Фрэнк Кон.

Кон был среди участников исторической встречи советских и американских войск на Эльбе 25 апреля 1945 года. Он был назначен переводчиком, хотя как сам признается, знал тогда по-русски лишь слово «товарищ».

По его словам, советские солдаты очень тепло встретили американцев.

«Нас обнимали, целовали и немедленно предложили водку. Мне было 19 лет, и я никогда ее не пробовал, но сразу понял, что мне лучше не пить слишком много», — говорит полковник.

Ветеран сравнивает борьбу с нацизмом 75 лет назад с противодействием коронавирусу в 2020 году. Он подчеркивает, что война была опаснее вируса, и забрала намного больше жизней, особенно в Советском Союзе.

«Мне кажется, появление вируса — это хорошая демонстрация того, что США и Россия занимают общую позицию — обе страны были застигнуты в аналогичной ситуации, обе страны пытаются найти решение», — говорит Френк Кон.

Полковник призвал американских и российских политиков использовать сложившуюся ситуацию для сближения и взаимопонимания.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил министерству иностранных дел наладить контакты с зарубежными партнерами для совместной борьбы с коронавирусом.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.