Панин признался, что скрывал четвертую дочь

Москва, 25 апреля. Скандальный актер Алексей Панин признался, что у него есть четвертая дочь. Ранее о девочке знали только самые близкие артиста.

По официальной информации, у Панина есть три дочери: Аня, которую родные называют Нюся, Маша и София. однако выяснилось, что актер скрывал правду о четвертой девочки по имени Адель.

«Их четыре уже. <…> Есть Маша, есть Соня, есть еще одна дочка», — рассказал Панин в передаче Пятого канала «Светская хроника».

Четвертая девочка младше других детей скандального артиста. Панин пожаловался, что не может проводить с дочерьми столько времени, сколько ему хотелось бы.

«Машу не вижу, а Соню Нюся видит. Нюся дружит с Соней, а Адель вижу иногда», — сообщил актер.

При этом старшая девочка Аня с рождения живет с Паниным.

«Я привыкла находиться в семье с папой и бабушкой, а не с мамой», — отметила девочка.

Сам Панин надеется, что сможет проводить больше времени с детьми, когда девочки вырастут. Также актер заявляет, что он хороший отец, ведь артист очень любит девочек и постоянно хочет рассказать о них в соцсетях или выложить фото в Instagram, однако по определенным причинам не делает этого.

«Я не буду разговаривать о детях, потому что это не моя прихоть, меня мамы просили», — подытожил Алексей Панин.

Ранее актер признался, что лечил «белую горячку» в психбольнице. По словам Панина, в медицинском учреждении он оказался после того, как его бросила супруга Людмила Григорьева.