Гарик Харламов «оказался у ног» Гузеевой на шоу «Давай поженимся!»

Москва, 25 апреля. Участник шоу «Давай поженимся!» решил пошутить над юмористом Гариком Харламовым, который регулярно высмеивает передачу в соцсетях. Соответствующий ролик резидент Comedy Club опубликовал на своей странице в Instagram.

На видео Харламов «оказался у ног» ведущей Ларисы Гузеевой прямо на шоу «Давай поженимся!». Дело в том, что участник передачи подготовил сюрприз для ведущих — мужчина принес в студию несколько самодельных статуэток. Гость шоу сделал не только Гузееву, но и другую ведущую — Розу Сябитову. Кроме того, участник передачи изготовил маленькую статуэтку в виде собаки с головой Харламова.

«А собачуня в виде кого?» — спросила Гузеева.

«В виде Гарика Бульдога Харламова», — пояснил участник шоу.

«Боже, какая прелесть!» — ответила ведущая.

Гость студии рассказал, что не стал приклеивать статуэтку Харламова, чтобы ее можно было передвигать, и поместил юмориста к ногам Гузеевой.

«Что происходит?» — написал сам Бульдог в своем Instagram-аккаунте по поводу этого эпизода «Давай поженимся!».

Ранее Лариса Гузеева заявила, что Харламов ее «просто задолбал». Более того, ведущая посвятила юмористу историю участницы «Давай поженимся!», которая рассказала, как неудачно смешала квас и пиво и провела ночь с мужчиной в попытках справиться с метеоризмом. В ответ Харламов обратился к Гузеевой на «вы» и сказал, что она его «никогда не задолбает».