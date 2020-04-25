Нью-Йорк, 25 апреля. Власти Нью-Йорка обнаружили источник коронавируса. По мнению губернатора штата Эндрю Куомо, вероятнее всего вирус был завезен из Италии, сообщает «Интерфакс».

Он привел результаты исследования Северо-Восточного университета США, согласно которым к началу марта, когда в штате был зафиксирован первый подтвержденный случай заболевания, более 10 тыс. местных жителей уже были заражены.

Он говорит, что запрет на въезд в США из Китая был введен еще 2 февраля. Но решение об ограничении на въезд из Европы было принято лишь в марте.

«Вирус вылетел из Китая к тому времени, когда мы ввели запрет на поездки в Китай», — говорит Куомо.

Губернатор штата обвинил власти США в недостаточно оперативной реакции на эпидемию. По его словам, за эти 2 месяца из Европы в аэропорты Нью-Йорка и Нью-Джерси прибыли 2,2 млн человек, многие из которых были инфицированы. Он считает, что скорее всего вирус попал в штат из Италии.

Напомним, что Нью-Йорк является главным очагом коронавируса в США. Этот штат обогнал все государства мира по числу инфицированных. Согласно последним данным, там выявлено более 263 тыс. случаев заражения и более 15 тыс. смертей от коронавируса.

В последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».