Немецкий вирусолог рассказал, кто может обладать иммунитетом к COVID-19

Берлин, 25 апреля. Пациенты, переболевшие ранее другими коронавирусами, могут обладать иммунитетом к COVID-19, заявил ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.

Он отмечает, что было проведено исследование T-клеток на их реактивность к новому коронавирусу SARS-CoV-2 у пациентов, перенесших инфекцию и тех, кто не был инфицирован.

«Удивительным образом, хотя многих, кто этим занимается, это и не удивило, было установлено, что у 34% (этих) пациентов были реактивные Т-клетки, хотя у них никогда не было контакта с SARS-CoV-2», — говорит немецкий вирусолог.

Он отмечает, что исследования подтверждают, что ряд коронавирусов, вызывающих простуду, имеют сходные участки с COVID-19 и могут стимулировать Т-клетки, которые до определенного момента противостоят как коронавирусам, вызывающим простуду, так и непосредственно SARS-CoV-2.

Дростен говорит, что итоги исследования не позволяют сделать обобщение о том, что треть населения имеют иммунитет против нового коронавируса. Но он отмечает, что у некоторых встречаются практически незаметные случаи заболевания, что можно объяснить наличием иммунитета, возникшего из-за заболевания другими коронавирусами.

Ранее специалисты назвали самое серьезное осложнение, которое может возникнуть у пациентов с коронавирусом. Речь идет о синдроме диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдром). Он образует тромбы, препятствующие притоку крови к различным органам, вызывая недостаточность.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.