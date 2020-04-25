Зампред СПЧ предложила смягчить режим самоизоляции дачникам и пенсионерам

Москва, 25 апреля. Зампред Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ирина Киркора предложила смягчить режим самоизоляции дачникам и пенсионерам и ввести дополнительные разрешения для поездок на посевные работы на дачу и разовые пропуска на прогулки для пожилых людей.

Она уточнила, что речь идет о предоставлении доступа россиян к их садовым участкам, а не об отмене режима самоизоляции.

«Мне кажется, что это должен быть дополнительный пропуск, который можно использовать для посадки, для садовых, хозяйственных нужд», — цитирует зампреда СПЧ РИА Новости.

Она подчеркнула, что обеспечить безопасный выезд граждан на дачи необходимо, чтобы не спровоцировать неконтролируемые перемещения и нарушение принятых для защиты здоровья норм.

Киркора также указала, что многие пожилые дачники физически не могут себе позволить работать на приусадебном участке. Им требуется организованная помощь, в том числе от оставшихся без работы граждан с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Кроме того, зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилых граждан. Потоки гуляющих нужно распределить в течение дня, считает она.

«То есть, если вы указываете, что идете гулять с ребенком, то вам система подбирает время, когда вы можете с ребенком гулять, и распределяет, чтобы не было пика людей в одном и том же месте. Никаких контактных игр», — сказала Киркора.

Ранее газета «Известия» сообщила, что 23 апреля чаще других по Москве передвигались без цифрового пропуска владельцы автомобилей Mercedes-Benz. В топ-5 нарушителей вошли владельцы Kia, Ford, Hyundai и Volkswagen.