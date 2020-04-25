Пожилая жена Гогена Солнцева стала курьером, чтобы прокормить семью

Москва, 25 апреля. 65-летняя супруга шоумена Гогена Солнцева устроилась на работу курьером, чтобы пополнить семейный бюджет.

Пандемия отменила съемки и выступления Солнцева в ближайшее время. Пенсии Екатерины Терешкович не хватает на жизнь звездной пары, поэтому она приняла решение стать курьером, чтобы пополнить семейный бюджет.

На собеседовании 65-летняя Терешкович сказала, что ей 35 и ее взяли на работу в популярный сервис доставки еды.

«Я вам говорил, что на Кате пахать можно? Представляете, на собеседовании поверили, что ей 35 лет! Я ее спрашиваю потом: «слепой человек, что ли, проводил собеседование?» Но самое смешное, что она действительно ощущает себя на этот возраст. Работа ей в радость», — говорит Гоген.

По его словам, его жена обожает прогулки и свежий воздух, поэтому наслаждается рабочим процессом. Он подшучивает над работающей женой: мол, наверняка, не курьером работает, а к любовнику ходит.

«На заработанные ею деньги мы сейчас и существуем. А еще сдаем мою квартиру, живем у Кати. Наши основные траты: коммунальные платежи, что-то поесть, что-то попить. Запаслись лапшой быстрого приготовления, так что не голодаем», — рассказывает шоумен.

Он надеется, что в ближайшее время его пригласят на какие-то мероприятия, где он сможет подзаработать.

Ранее Гоген Солнцев рассказывал, какую пенсию получает его пожилая супруга. Соответствующий пост он разместил в своем профиле в Instagram. По его словам, Терешкович получает чуть больше 15 тыс. рублей.