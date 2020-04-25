Абакан, 25 апреля. Крупный очаг заражения коронавирусом зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы, инфицированы более 30 человек, заявил глава Хакасии Валентин Коновалов.

«Самый крупный очаг заражения зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы — 34 случая. 49 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Хакасии», — сообщил глава региона в Instagram.

По имеющимся данным, коронавирус в медучреждение занес мужчина, вернувшийся из Москвы. По прибытии он был изолирован у себя дома, но вскоре будучи в нетрезвом состоянии травмировался и был доставлен в травматологию.

«В больницу он поступил без признаков респираторного заболевания», — пишет Коновалов.

Остальные случаи заражения в республике — семейные и служебные очаги, а также трое вернувшихся из Москвы на двухнедельной самоизоляции.

В общей сложности в Хакасии подтвержден 151 случай заражения коронавирусом, 10 пациентов выздоровели.

Ранее сообщалось, что наличие коронавируса подтвердилось еще у девяти жителей Кузбасса. По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, пациенты изолированы и получают лечение. В общей сложности в регионе выявлено 64 больных коронавирусом.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».