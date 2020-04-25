Джигурда рассказал, как ему угрожала мафия во время борьбы за наследство Браташ

Москва, 25 апреля. Актер и шоумен Никита Джигурда откровенно рассказал о судах за наследство предпринимательницы Людмилы Браташ. По словам Джигурды, ему угрожала расправой мафия.

«На сегодня мы выиграли во Франции суды. Завещание признано действительным», — говорит шоумен.

Напомним, что владелица авиакомпании частных перевозок Людмила Браташ и Никита Джигурда были близкими друзьями в течение многих лет. Женщина даже была крестной матерью детей артиста. По словам Джигурды, смерть Браташ стала для его семьи настоящим ударом.

«Три пролома в черепе и лужа крови. Квартира перевернута вверх дном. Искали ценности. Вынесли все», — рассказывает артист.

Вскоре началась длительная борьба за крупное наследство бизнесвумен. Согласно завещанию, Людмила оставляла все наследство Никите Джигурде и его жене Марине Анисиной. Его хотела оспорить сестра погибшей — Светлана Романова.

В итоге Романова начала обвинять Джигурду в смерти Браташ, якобы тот спаивал ее и давал запрещенные таблетки. Актеру удалось доказать свою непричастность, но потом его засыпали угрозами.

«Не копай, не лезь туда. Это серьезное дело. Тебя могут грохнуть или посадить. Марине во Францию инкогнито стали звонить, предупредить Джигурду, чтобы не лез», — рассказывает он.

Он утверждает, что обвинения и угрозы в его сторону были озвучены после того, как он встал на пути у мафии. Ему посоветовали осветить ситуацию в СМИ, чтобы обезопасить себя и семью.

В итоге правоохранительные органы доказали факт того, что экс-водитель Браташ последние 10 дней ее жизни приносил ей алкоголь и давал запрещенные таблетки. Никите Джигурде удалось выиграть дело.

Ранее Никита Джигурда рассказал, что получил предложение от журналистов сообщить о коронавирусе у его жены, спортсменки Марины Анисиной. Он говорит, что за распространение ложной информации ему даже предлагали денежное вознаграждение.