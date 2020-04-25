Словацкий политолог рассказал, как история с памятником Коневу в Праге открыла ящик Пандоры

Прага, 25 апреля. Последствия скандала со сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге могут быть сравнимы с открытым ящиком Пандоры. Об этом рассказал словацкий политик Ян Чарногурский.

Эксперт отметил, что все «прегрешения», в которых Конева обвиняли чешские националисты и используются для оправдания сноса памятника в настоящее время «не обязательно правда». Комментируя подавление венгерского восстания, Чарногурский назвал Конева солдатом, который был обязан выполнять приказы

В то же время эксперт подчеркнул, что действия радикалов спровоцировали ответную реакцию со стороны России.

«История с Коневым и так открыла ящик Пандоры. Российские СМИ начали писать о том, как чехословацкие легионеры в России казнили в городах, которые занимали, военнопленных и мирных жителей. Их были тысячи», — цитирует Чарногурского «ПолитПазл».

Политик напомнил об установке в Праге в 1952 году самого большого памятника И.В. Сталину и отметил, что СМИ начали подвергать сомнению чешский статус «жертвы нацизма». Журналисты поднимают исторические факты, которые демонстрируют лояльность населения страны деятелям фашистской Германии. К примеру, в словацкой прессе появились снимки с тысячами скорбящих на Вацлавской площади жителей Праги после покушения на обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха в 1942 году.

Ранее президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника советскому маршалу в Праге, сообщила «Газета.ру». Президент назвал никчемными людей, которые развернули борьбу с монументом. Земан напомнил, что советский маршал освободил не только Прагу от немецко-фашистских захватчиков, но и Освенцим.