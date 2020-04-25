Скачки числа заболевших коронавирусом в России объяснили инфекционисты

Москва, 25 апреля. Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в РФ могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, считает глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.

В течение последней недели ежедневный прирост инфицированных коронавирусом в России колебался в пределах от 4,2 до 6 тыс. человек. Согласно последним данным, в стране зафиксировано 68,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 5,5 тыс. выздоровели, 615 скончались.

По его оценкам, плато эпидемии в РФ наступит к концу мая или даже чуть раньше. Он заверяет, что в ближайшее время уровень заболеваемости пойдет на спад.

В то же время инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев придерживается обратного мнения.

«Увеличивается количество тяжелых больных — сейчас ежедневно 1,8 тыс. человек», — говорит Малышев.

По его мнению, плато эпидемии стоит ожидать не раньше июня.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова не смогла озвучить сроки выхода на плато по коронавирусу в России во время видеосовещания с депутатами Государственной думы.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.