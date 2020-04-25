Россияне готовятся провести майские праздники на даче

Москва, 25 апреля. Россияне готовятся провести майские праздники на дачах, онлайн-продажи соответствующих товаров выросли в разы. Об этом сообщили пресс-службы интернет-магазинов Wildberries и Ozon.

В этом году дачники приступили к подготовке к сезону на две недели раньше, что было обусловлено теплой погодой и тем, что москвичи, пытаясь сократить количество контактов с внешним миром, присматриваются к дачам в Подмосковье. С 1 по 22 апреля продажи садовых инструментов на Ozon выросли на 85% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Продажи газона и удобрений увеличились на 150%, техники для сада — на 155%.

Также вырос спрос на мангалы и садовую мебель, еженедельные продажи которых в среднем оказались в два раза выше показателей прошлого года.

Продажи садовой техники и удобрений за первые три недели апреля, по данным Wildberries, выросли по сравнению с тем же периодом 2019 года в 13 раз, средств защиты от грызунов — в восемь раз, садового инвентаря — в четыре раза. Спрос на газонокосилки и бензопилы увеличился в 43 и 24 раза соответственно. Продажи семян выросли в 100 раз, спрос на наборы для выращивания растений увеличился в шесть раз.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации для россиян по поведению на майских праздниках в соответствии с ограничениями по коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает RT. Он отметил, что майские праздники — уже ставшая традицией возможность для граждан погулять, отдохнуть, в том числе на даче.