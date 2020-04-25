В Минздраве считают преступлением онлайн-продажу алкоголя

Москва, 25 апреля. Главный внештатный психиатр и нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн назвал дистанционную продажу алкоголя преступлением, так как это провоцирует людей на покупку спиртного.

Вопрос розничной интернет-торговли алкоголем в России обсуждается на протяжении нескольких лет. В августе 2018 года в Министерство финансов РФ сообщало о внесении в правительство законопроекта, согласно которому с января 2019 года в стране разрешалась онлайн-продажа пива, отечественных вин и шампанского производителями и оптовиками, а с 2020 года — всего алкоголя, но лишь производителями и оптовиками.

В прошлом месяце заместитель министра торговли и промышленности РФ Виктор Евтухов заявлял, что ведомство ждет оперативного принятия решения о дистанционной продаже алкоголя.

«Я категорически против. Нельзя потворствовать, соблазнять людей. Это преступление, на мой взгляд», — заявил Евгений Брюн.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов. В законе отмечается, что субъекты РФ имеют право установить дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя в таких барах и кафе, или полностью запретить разлив спиртного в подобных заведениях.