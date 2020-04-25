США пытаются убедить другие страны в сокрытии Китаем данных о коронавирусе

Вашингтон, 25 апреля. США пытаются убедить другие государства в том, что Китай якобы скрыл часть информации о коронавирусе. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео сообщил журналисту Бену Шапиро.

На вопрос о том, какие шаги предпринимает Вашингтон в связи с якобы сокрытием КНР данных, госсекретарь заявил, что перед Штатами стоят две задачи: привлечение к ответственности стороны, из-за которой погибли американцы и США был нанесен колоссальный экономический ущерб, а также оказание помощи другим государствам в восстановлении их экономики.

«Мы также работаем с этими странами над тем, чтобы они точно понимали, что вирус на самом деле появился в китайском Ухане, что власти Китая знали об этом к декабрю 2019 года и не выполнили базовые обязательства, которые лежат на государстве», — заявил Помпео.

Он отмечает, что Пекин не выполнили требования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и многое сделал, чтобы скрыть это. По словам Помпео, «США могут рассказать об этом очень подробно».

Госсекретарь утверждает, что Китай и Иран якобы совместно распространяют дезинформацию.

«Авторитарные режимы во времена кризиса, как правило, сотрудничают», — заявил глава внешнеполитического ведомства США.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».