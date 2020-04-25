Ученые из Италии рассказали правду о смертности от коронавируса

Рим, 25 апреля. Итальянские ученые Маттео Парадизи и Джанлука Ринальди рассказали правду о смертности от COVID-19 в Ломбардии — регионе Италии, больше других пострадавшем от эпидемии.

Исследователи изучили данные о тестировании на коронавирус SARS-CoV-2 в десяти поселениях, население которых составило около 50 тысяч человек.

Парадизи и Ринальди проанализировали информацию за 40 дней с 21 февраля, когда в Ломбардии были закрыты границы, а в исследованных населенных пунктах начал действовать карантин. Данные за 2020 год они сравнили с показателями за предыдущие пять лет.

Анализ показал, что с 21 февраля по 4 апреля на этой территории умер 341 человек. Это примерно в пять раз больше, чем средний показатель за предыдущие годы. Однако в начале апреля смертность уже почти не отличалась от обычных значений.

После этого ученые изучили результаты анализов крови, которые провели после снятия жестких ограничений. Зараженными в исследованных населенных пунктах оказались порядка 40% жителей, в отдельных поселениях показатель достигал 80%.

В результате Парадизи и Ринальди пришли к выводу, что летальность коронавируса составляет 1,29%, и 4,25% среди людей старше 60 лет. Показатель ниже официальной статистики, но смертность от COVID-19 оказалась на порядок выше смертности от гриппа. По данным Минздрава Италии, в стране зарегистрировано почти 193 тысячи зараженных коронавирусом, скончались почти 26 тысяч человек или около 13,5% пациентов.

Результаты исследования Ринальди и Парадизи почти совпали с показателем летальности на круизном лайнере Diamond Princess. В том случае из 712 зараженных пассажиров умерли 13 человек.

Ранее RT сообщило, что количество излечившихся от коронавирусной инфекции в Италии превысило 60 тыс.