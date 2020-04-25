«Ракета Победы» стартовала к МКС

Москва, 25 апреля. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-14», которому предстоит доставить грузы на Международную космическую станцию (МКС), была запущена на космодроме «Байконур».

Это шестой по счету пуск, который осуществила РФ в текущем году. По словам гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в 2020 Россия намерена выполнить 33 космических пуска.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что ракету «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-14» назвали «Ракетой Победы». Она была украшена георгиевской лентой, орденами и логотипом 75-летия Победы. Старт ракеты был осуществлен в 4.51 по московскому времени.

«Прогрессу МС-14» предстоит стать четвертым «грузовиком», который полетит к МКС по сверхбыстрой двухвитковой схеме. Ожидается, что он доберется до станции всего за 3 часа 21 минуту, лишь на три минуты медленнее, чем корабль-рекордсмен «Прогресс МС-12» в июле прошлого года», — отмечают в Роскосмосе.

Стыковка «Прогресса МС-14» с МКС ожидается в 8.12 по московскому времени. Он доставит на станцию 1,35 тонны грузов — продукты питания, медикаменты, оборудование и аппаратуру для проведения экспериментов.

Отмечается, что на борту корабля находится символика к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и электронный носитель с фамилиями ее участников.

Полет на МКС совершают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.

Ранее фотографии «Ракеты Победы» появились в Интернете, снимки опубликовал в Twitter Роскосмос.

Недавно сообщалось, что космонавт Олег Скрипочка, недавно вернувшийся с МКС после длительной экспедиции, принял участие в эксперименте, в ходе которого отрабатывался выход на поверхность другой планеты.