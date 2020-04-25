В США зараженная коронавирусом медсестра рассказала о мучительном ходе болезни

Москва, 25 апреля. Американская медсестра Меган Харпоул рассказала о тяжелом течении болезни, вызванной коронавирусом. Женщина говорит, что узнала о своем диагнозе еще в начале марта.

Как она отмечает, первыми симптомами стали сильный кашель, повышенная температура и диарея. Харпоул говорит, что заболевание протекало «мучительно» и порой ей казалось, что она близка к смерти.

У нее развилась тяжелая пневмония, что еще ухудшило ее состояние. Несмотря на это, лечится она решила дома своими силами. Сейчас медсестре уже лучше, она идет на поправку.

Ранее жительница штата Коннектикут, поделилась предсмертным посланием мужа, который умер от коронавируса. Джону Коэльо было всего 32 года, он целый месяц провел в больнице с диагнозом COVID-19. 22 апреля он скончался от осложнений. Его супруга Кэти приехала в больницу за личными вещами и нашла в его телефоне трогательную предсмертную записку.

Также стало известно, что в Петербурге скончался первый врач, у которого подтвердился коронавирус. Анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий скончался в больнице им. Боткина в возрасте 50-ти лет.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.