В КНДР направлены китайские медики в связи со здоровьем Ким Чен Ына

Пекин, 25 апреля. Китайские власти направили в Северную Корею делегацию с медицинскими экспертами на фоне слухов о проблемах со здоровьем у руководителя КНДР Ким Чен Ына. Об этом со ссылкой на три неназванных источника сообщило Reuters.

По данным агентства, группу возглавил высокопоставленный представитель международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК). Делегация с медиками направилась в КНДР 23 апреля. Однако МИД КНР и Международный отдел ЦК КПК пока не ответили на запрос Reuters о визите и его возможной связи с сообщениями о состоянии здоровья Ким Чен Ына.

Слухи об ухудшении здоровья главы КНДР возникли 15 апреля после того, как Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения его деда, отца-основателя страны Ким Ир Сена. Северокорейского лидера в последний раз видели на заседании правительства 11 апреля.

Западные СМИ сообщили, о якобы ухудшившемся здоровье Ким Чен Ына 20 апреля. Источник в американской администрации утверждал, что США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР после якобы перенесенной им операции. Подтверждения этой информации в Соединенных Штатах не привели, в Южной Корее заявили об отсутствии данных о болезни Ким Чен Ына, сообщила «Газета.ру».

Президент США Дональд Трамп на брифинге в четверг опроверг сообщения об ухудшении здоровья лидера КНДР. Глава Белого дома выразил надежду, что руководитель Северной Кореи «не испытывает проблем со здоровьем».