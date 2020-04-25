Швейцарский телеканал рассказал о голодном кризисе в США

Берн, 25 апреля. Пандемия коронавируса оставила без работы почти 25 млн. американцев, что привело к голодному кризису в США, сообщает швейцарский телеканал SRF.

Американцы вынуждены обращаться за помощью в благотворительные организации, чтобы получить бесплатные продукты. Однако их запасы не велики и скоро иссякнут.

Как отмечает SRF, значительная часть нуждающихся — выходцы из Латинской Америки. Они выстраиваются в длинные очереди перед зданием благотворительной организации United Community в штате Вирджиния, которая занимается раздачей еды.

Социальные работники принимают нуждающихся и отмечают их личные данные.

«Вот, например, этот человек: последние 2 месяца безработный из-за кризиса с коронавирусом, электрик, строитель — типичный случай», — рассказывает сотрудница организации.

В день United Community помогает 80 семьям. Это сложная задача для небольшой организации. Крупные банки продуктов, вроде Feeding America сообщают, что число обратившихся за помощью выросло на 40%.

Глава United Community отмечает, что и до кризиса в США была проблема с голодающими, сейчас же ситуация рискует выйти из-под контроля.

«Это неправильно, когда в такой богатой стране, как США, людям приходится страдать от голода», — говорит управляющий менеджер United Community.

Сотрудники отмечают, что запасы продуктов истощаются, а новые поставки бывают не так часто. Мучная продукция, рис и хлеб в дефиците даже у поставщиков.

Согласно данным организации, около 37 млн американцев регулярно недоедают. Также отмечается дефицит подгузников. United Community раздает их бедным семьям.