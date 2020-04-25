Финская газета оправдала зверства нацистов в Карелии в годы войны

Хельсинки, 25 апреля. Финское издание Ilta-Sanomat выпустило статью, в которой оправдывает создание финскими оккупантами концентрационных лагерей в Карелии во время Великой Отечественной войны.

Недавно Следственный комитет РФ открыл уголовное производство о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами в Великую Отечественную войну.

По словам автора материала Паси Яакконена, действия финских оккупантов якобы «сильно отличались» от немецких.

«Дело в том, что из 83 тыс. жителей Восточной Карелии больше половины, то есть 41 тыс. человек, имели финские корни», — пишет Яакконен, отмечая, что к ним относились лучше, чем к русским, проживавшим на этой же территории.

Он утверждает, что «целью создания лагерей для интернированных лиц не могло быть уничтожение людей».

«Лагеря создавались из страха, что русское население может начать партизанскую деятельность и диверсии», — пишет автор.

Военный историк Антти Лайне считает, что «несмотря на то, что финны разделяли население Восточной Карелии по национальному признаку, это нельзя сравнивать с массовыми убийствами нацистов».

Напомним, что на оккупированной финнами территории Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано несколько десятков лагерей для «ненационального» местного населения. К апрелю 1942 года, в них были заключены 24 тыс. человек — 30% населения зоны оккупации. В лагерях содержалось славянское население — русские, белорусы, украинцы.

Ранее финский доктор общественно-политических наук Йохан Бекман заявлял, что участие его страны в блокаде Ленинграда — одна из самых острых тем в историографии. Об этом он сказал во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Невиноватая? Истинная роль Финляндии в блокаде Ленинграда».