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В ГД попросили Мишустина и Собянина упростить оформление субсидий на оплату коммуналки

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В ГД попросили Мишустина и Собянина упростить оформление субсидий на оплату коммуналки

Москва, 25 апреля. Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская направила предложение упростить порядок оформления субсидий для граждан на оплату коммунальных услуг мэру Москвы Сергею Собянину и премьер-министру Михаилу Мишустину.

Депутат надеется, что ее инициатива поможет сохранить доходы компаний в сфере ЖКХ и усилить адресную поддержку россиян.

«Я по этому поводу написала и в правительство, и мэру Москвы. Потому что МФЦ, вы знаете, как работают, по предварительной записи. Но если в Москве эта система все-таки налажена и хорошо работает, то в некоторых регионах надо документы предоставлять и, в общем, такая бюрократическая машина начинает работать, которую сейчас вообще запускать совершенно недопустимо, потому что люди не могут приходить, очереди будут образовываться», — сообщила Хованская.

Парламентарий напомнила, что за платежами за коммуналку стоят миллионы граждан. Благодаря им в домах россиян поступают электричество, тепло, водоснабжение и газ. Сотрудники этих компаний поддерживают уровень обеспечения коммунальными услугами, который был до эпидемии COVID-19.

Хованская подчеркнула, что если платежи не будут поступать, сотрудники этих предприятий будут увольняться. Поэтому нужно не освобождать граждан от платежей за коммунальные услуги, а «усиливать адресную поддержку», чтобы потерявшие работу люди без особых усилий и «очень быстро» могли бы оформить субсидию.

В ГД попросили Мишустина и Собянина упростить оформление субсидий на оплату коммуналки

Депутат пояснила, что порядок предоставления субсидий определяется постановлением российского правительства, но право устанавливать порог для оказания помощи имеют регионы. В Москве система работает до нулевой отметки и возмещение платежей может достигать 100%, когда у людей нет дохода в семье.

Она подчеркнула, что в настоящее время происходит резкое падение оплаты коммунальных услуг.

«Это как раз будет решением проблемы и помощью тем, кому нужно помочь... Это хорошая проверка, насколько организована эта система и насколько она сможет предоставить возможность гражданам не оказаться в числе неплательщиков», — цитирует главу думского комитета РИА Новости.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что глава комитета ГД по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов попросил руководителей регионов отменить на фоне пандемии коронавируса плату за коммунальные услуги для религиозных организаций. 

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Источник: РИА Новости
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