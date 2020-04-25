Боня ответила Собчак, назвавшей ее «тупой богершей»

Москва, 25 апреля. Экс-участница «Дома 2» Виктория Боня записала ответ всем, кто раскритиковал ее конспирологическую теорию о коронавирусе. Досталось и телеведущей Ксении Собчак, которую Боня назвала «голосом из катафалка».

Ранее Собчак заявила о «тупости блогерш», которые распространяют фейки о COVID-19. Она также опубликовала в сторис Instagram скриншот поста продюсера Александра Роднянского, который заявил о «диких конспирологических бреднях» в заявлениях Бони. Позицию светской львицы поддержали и некоторые другие блогеры и подписчики экс-участницы телестройки.

После шквала критики Боня записала видеообращение, в котором сообщила, что ей неожиданно заинтересовались многие СМИ и знаменитости, передает Пятый канал. Говоря о последних, она, вероятно, намекнула на Собчак, назвав ее мнение «голосом из катафалка».

«Сразу слышны какие-то голоса из катафалка, как всегда с авторитетным мнением и удобной позицией «и нашим, и вашим». Хотим факты, раз на то пошло, хотим ссылки на научные исследования, и мы будем изучать вопрос», — резюмировала Боня.

Напомним, Боня ранее рассказывала подписчикам, что людей по всему миру, по ее мнению, «устрашают» инфекцией, чтобы «потом вакцинировать всех и установить чипы». Причем она утверждает, что лишь «делится фактами, которые изучают специалисты и доктора».

Позднее депутат Госдумы РФ Василий Власов пообещал провести проверку после публикации светской львицы. Депутат отметил, что распространять такую информацию можно только со ссылкой на соответствующие статьи ученых и эпидемиологов. В ином случае за публикацию фейков может грозить уголовная ответственность.