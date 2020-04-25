В Петербурге умер заразившийся коронавирусом анестезиолог-реаниматолог

Санкт-Петербург, 25 апреля. Первый врач, у которого подтвердился коронавирус, скончался в Петербурге. Об этом сообщается в официальном сообществе Елизаветинской больницы «ВКонтакте».

Анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий 20 лет проработал в медучреждении. К сожалению, 24 апреля он скончался в больнице им. Боткина в возрасте 50-ти лет.

«Он находился на ИВЛ, а впоследствии и на ЭКМО (аппарат с системой искусственного кровообращения для насыщения крови кислородом. — Прим. ФАН) несколько последних дней своей жизни. У Сергея Леонидовича – подтвержденный тест на коронавирус», — сообщают коллеги Белошицкого.

Они пишут, что доктор сам лечил пациентов от этой коварной болезни, но заразился ею при исполнении врачебного долга. Сотрудники больницы отмечают, что он был добрым и порядочным человеком и настоящим профессионалом с большим стажем.

Ранее администрация губернатора Петербурга сообщила о развертывании 5,5 тыс. дополнительных коек для больных COVID-19 средней и тяжелой степени.

Согласно последним данным, в Петербурге зафиксировано 2,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, 368 пациентов выздоровели, 17 скончались.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».