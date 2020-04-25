Самоизолирующихся предупредили о новой опасности

Москва, 25 апреля. Психоаналитик, специалист по психосоматике Элен Мурашкина предупредила самоизолирующихся россиян о новой опасности.

Психосоматическими называют заболевания, ведущая роль в происхождении которых принадлежит воздействию психологических факторов. В режиме самоизоляции люди чаще остаются наедине с переживаниями и психосоматика «цветет всеми цветами радуги», отмечает Мурашкина.

«Когда на эмоции не обращают внимание, у тела просто нет другого способа, и оно начинает говорить с нами через болезни. Например, многие могут страдать тем, что першит горло. По сути, это может быть не связано с инфекцией, это может быть проявлением эмоций. Обиды, от которых мы убегали, проявляются в виде болезней горла», — считает психоаналитик.

Часто подспудные страхи проявляются через состояние желудка у людей, которые боятся что-то поменять или их желудок «не может «переварить» что-то новое». Одна из наиболее распространенных психосоматических проблем — боли в спине.

По словам эксперта, часто такое происходит, когда на себя взваливают тяжелую в психологическом плане ношу, например, становятся «родителями» своему партнеру или родителям. Болеть спина также будет у женщины, которая начинает брать на себя ответственность мужчины и обеспечивать семью, считает Мурашкина.

По ее словам, при физических болях, следует обращаться к врачу соответствующего профиля. Но не лишним будет задуматься и о возможных психосоматических причинах.

«Если сильно болит голова, спина, конечно, вы выпьете таблетку или обратитесь к врачу. Хороший остеопат снимет симптом уколом, наклеит тейпы, поставит на место, что выскочило. Но работа должна идти с двух сторон. Важно найти причину болей в вашем эмоциональном состоянии. Иначе потом проблема может станет хронической и ее будет сложнее вылечить», – цитирует Мурашкину радио Sputnik.

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