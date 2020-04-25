Эксперт объяснил, что запрещено делать с чужими банковскими картами

Москва, 25 апреля. Чужую банковскую карту безопаснее не трогать или уничтожить, заявил глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Специалист говорит, что чужую банковскую карту лучше вообще не трогать и не поднимать с земли.

«Каждый, кто получает в руки чужую банковскую карту, потенциально может рассматриваться, как похититель денежных средств», — отмечает Деев.

По его словам, не взяв в руки карту, вы снимите с себя все риски оказаться под подозрением.

Также он советует не относить найденную карту в банк, который ее выпустил. Каждый следующий человек, получающий карту тоже попадает под подозрение. Деев говорит, что в подобных случаях чрезвычайно сложно доказать, что вы не украли карту и не снимали с нее деньги.

Эксперт говорит, что в таких случаях можно уничтожить карту. По его словам, сделать это можно испортив указанные на карте реквизиты или разрезав ее пополам и выбросив половинки в разных местах.

«Третий способ — самый простой: нужно завернуть карту в бумагу и выбросить в мусорную корзину. Так потерянная карта не привлечет ничье внимание», — объясняет Деев.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что работающие в России платежные системы могут обслуживать банковские карты даже в том случае, если у них истек срок действия. Но для этого должна быть договоренность платежных систем с местными банками.